Índice do clima de negócios na Alemanha sobe ligeiramente em Novembro

As suas expectativas também são menos pessimistas do que as registadas em outubro. A economia alemã está a mostrar alguma resiliência.

O Instituto Ifo espera um crescimento do PIB alemão de 0,2% no quarto trimestre.

A industria, no entanto, ainda está presa na recessão. O índice caiu em novembro, após um aumento em outubro. Este foi o resultado de uma avaliação notavelmente pior da situação actual. Por outro lado, as expectativas para o futuro melhoram um pouco. As empresas ainda acham que o atual stock de pedidos é muito decepcionante. Por isso estão a prever cortes adicionais na produção.

No sector de serviços, o clima de negócios melhorou. Os prestadores de serviços ficaram mais satisfeitos com a situação actual. Ao fim de quatro meses, as suas expectativas deixaram o território negativo.

No comércio, o índice aumentou fortemente. Os traders ficaram mais satisfeitos com a situação actual. O índice de expectativa também aumentou acentuadamente. Os sinais são de que os negócios serão muito bons neste Natal.

Na construção, o indicador de clima de negócios caiu um pouco. As empresas estão menos satisfeitas com a situação actual. As suas expectativas para o futuro também são mais suaves.