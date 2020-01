Índice de preços no consumidor regista variação de 1, 93 por cento

A variação homóloga situa-se em 17,06%, registando um decréscimo de 1,15 pontos percentuais com relação a observada em igual período do ano anterior.

A classe “bebidas alcoólicas e tabaco” foi a que registou o maior aumento de preços com 2,61%.

Destacam-se também os aumentos dos preços verificados nas classes “hotéis, cafés e restaurantes” com 2,40%, “vestuário e calçado” com 2,30% e “transportes” com 2,25%.

A classe “alimentação e bebidas não alcoólicas” foi a que mais contribuiu para a taxa de inflação do mês, com 0,94 pontos percentuais, seguida das classes “vestuário e calçado”, “bens e serviços diversos” com 0,19 pontos percentuais cada e “mobiliário, equipamento doméstico e manutenção” com 0,15 pontos percentuais.

Os bens e serviços que registaram as taxas mais elevadas pertencem às classes “bebidas alcoólicas e tabaco” com 2,61%, “hotéis, cafés e restaurantes” com 2,40% “vestuário e calçado” com 2,30% e “transportes” com 2,25%.

As províncias que registaram maior aumento foram: Bengo com 2,83%, Cuando Cubango com 2,58%, Huambo com 2,50% e Huíla com 2,09%.

As províncias com menor variação foram: Lunda Sul e Bié com 1,49% cada, Namibe com 1,57% e Cabinda com 1,70%.