Indicadores de confiança IFO na Alemanha agravam queda

A confiança dos empresários alemães continua em queda. O Ifo Business Climate Index caiu de 97,9 pontos em maio para 97,4 pontos em junho. Este é o nível mais baixo desde novembro de 2014.

Também o indicador que mede as expectativas para os próximos 6 meses se degradou ao passar dos 95,2 para os 94,2 em junho.

O IFO diz que a economia alemã caminha para o marasmo.

Na industria, o índice do clima de negócios caiu mais uma vez. Embora o indicador da situação actual ainda esteja acima da sua média de longo prazo, está em queda há mais de um ano. Quanto às expectativas de negócios, o raio de luz do mês passado desapareceu. O pessimismo das empresas industriais cresceu, principalmente devido ao encolhimento das encomendas.

Nos serviços, o clima de negócios piorou, impulsionado por expectativas claramente menos optimistas. Paradoxalmente os fornecedores de serviços mostraram-se mais optimistas na sua avaliação da situação actual.

No comércio, o índice subiu. As empresas estavam mais satisfeitas com a situação actual, e também estavam mais confiantes no que esperar para os próximos meses.

Para os grossistas a melhoria foi mais forte no índice de expectativas; para os retalhistas, foi o indicador da actual situação dos negócios que subiu mais.

Na construção, o índice de clima de negócios caiu, mas permanece num nível alto.

A avaliação das empresas sobre sua situação actual piorou e as suas expectativas de negócios para os próximos seis meses também caíram.