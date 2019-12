Índia quer ser observador na CPLP

Os primeiros-ministros de Portugal, António Costa, e da Índia, Narendra Modi, tiveram uma reunião de trabalho antes do Chefe do Governo português ter discursado como convidado de honra nas cerimónias de comemoração do 150.º aniversário de Mahatma Gandhi, em Nova Deli.

Os dois primeiros-ministros discutiram as formas de aprofundar as boas relações bilaterais – que atravessam uma fase muito positiva, impulsionada pelas visitas recíprocas dos dois primeiros-ministros em 2017 –, mas também as relações entre a União Europeia e a Índia, e temas de âmbito regional e global de mútuo interesse.

Numa declaração à agência Lusa, o primeiro-ministro disse que o seu homólogo Narendra Modi lhe comunicou que a Índia decidiu requer o estatuto de observador na Comunidade de Países de Língua Portuguesa, contando iniciar o processo rapidamente.