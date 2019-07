Índia levanta impostos sobre ouro pela primeira vez em seis anos

O imposto de importação sobre ouro e outros metais preciosos será aumentado de 10% para 12,5%, disse a ministra das Finanças Nirmala Sitharaman ao apresentar o orçamento federal para o ano até 31 de Março de 2020. A Índia, que importa quase todo o seu ouro, elevou o imposto três vezes em 2013 para controlar um déficit em conta corrente recorde.

O consumo de ouro da Índia foi afectado pelos esforços do governo para reduzir seu déficit comercial e medidas para desencorajar os investidores que usaram o metal para escapar dos impostos. Os altos impostos provocaram uma onda de contrabando, incluindo tentativas de trazer ouro através de aviões e trens . Os preços domésticos acompanharam o aumento do ouro spot no exterior e aumentos adicionais colocariam em risco a demanda durante o festival e a alta temporada de casamentos entre Agosto e Dezembro.