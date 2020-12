Incerteza sobre desfecho do Brexit deixa bolsas europeias sem rumo

O índice de referência europeu Stoxx600 soma ligeiros 0,08% para 393,15 pontos. Na Europa, os setores dos media e industrial registam as maiores subidas, enquanto as quedas dos sectores das viagens e energia estão a impedir uma maior subida do índice que agrega as 600 maiores cotadas do velho continente.

Em sentido inverso, o índice lisboeta PSI-20 recua 0,34% para 4.687,54 pontos e lidera as perdas entre os principais congéneres europeus. Ao perder 5,35% para 2,442 euros, a Navigator é a que mais pressiona em Lisboa, estando a empresa de pasta e papel a negociar a partir de hoje sem direito a dividendo (a cotada vai distribuir um dividendo de 13,94 cêntimos por acção).

Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, e Boris Johnson, primeiro-ministro do Reino Unido, conversaram telefonicamente na última noite, contudo não foi ainda possível aproximar posições de modo a tornar viável um acordo sobre a relação futura. Von der Leyen e Johnson vão, em breve, reunir-se presencialmente numa eventual derradeira tentativa de fechar um acordo, isto quando faltam pouco mais de três semanas para o final do período de transição.

A incerteza relativa ao Brexit aumenta os receios quanto a uma disrupção das trocas comerciais entre os dois lados do Canal da Mancha, o que teria naturais repercussões negativas em termos económicos para os dois blocos.

Juros das dívidas prolongam quedas no euro

Os juros da dívida dos países do espaço da moeda única estão em queda nos mercados secundários pela segunda sessão consecutiva, mantendo-se assim a tendência de baixas taxas de juro verificada nos últimos meses, sobretudo desde que o Banco Central Europeu decidiu intervir mediante a compra de títulos soberanos para amortecer o impacto da crise pandémica.

A taxa de juro associada às obrigações soberanas de Portugal com maturidade a 10 anos cai 0,7 pontos base para 0,004%, estando assim novamente muito perto de zero.

Também as “yields” referentes aos títulos a 10 anos da Espanha e da Itália seguem a recuar 0,5 e 1,2 pontos base para 0,044% e 0,594%, respetivamente. No caso da “yield” espanhola com prazo a 10 anos, esta manhã igualou o mínimo de agosto de 2019 recentemente atingido.

Tendência idêntica para os juros correspondentes às obrigações alemãs com a mesma maturidade, que segue a cair 1,1 pontos base para -0,596%.