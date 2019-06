Importação de alimentos gasta 4 mil milhões USD ano

Nos últimos dez anos o País gastou 40 mil milhões USD para importar bens alimentares segundo revelou o presidente da Associação Industrial, José Severino. Valor que, como aponta, serviria para investir em infraestrutura e no fomento da produção interna, caso os importadores, principais superfícies comerciais e grossistas, tivessem optado por adquirir os bens ou parte destes no mercado interno.

José Severino falava durante a conferência sobre a sustentabilidade das reservas internacionais realizada recentemente em Luanda. Na ocasião o associativista industrial defendeu a priorização da produção interna uma vez que o nível actual das reservas apenas garante três meses de importação, situação que considera insustentável.

“Se essas reservas garantem pelo menos 3 meses de importação é porque o rácio de consumo baixou radicalmente, porque se tivéssemos mantido o rácio de a quatro anos elas nem sequer aguentariam dois meses” Alerta ainda que se o preço do petróleo no mercado internacional voltar a baixar significativamente nos próximos meses as reservas não poderão fazer face as necessidades do País.

De igual modo o administrador do Banco Nacional de Angola, BNA, Pedro Castro Silva, defendeu a urgência do processo de diversificação da economia nacional para promover a substituição das importações de bens alimentares no curto prazo.

Nos últimos dois anos o País gastou cerca de sete mil milhões USD, com recurso as reservas internacionais, para a importação de bens alimentares sendo que deste valor cerca de 40% serviram para a importação de produtos da cesta básica. Um valor considerado excessivo quando comparado a realidade de países como Moçambique que gasta anualmente cerca de 200 milhões USD.

