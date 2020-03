Implicações do Covid-19 no setor petrolífero analisadas em Luanda

Segundo um comunicado da Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis “ANPG” enviado hoje à imprensa, o assunto foi abordado ontem, entre o secretário de Estado de Minas e Hidrocarbonetos da Guiné Equatorial, Santiago Nsunga, e o secretário de Estado do Ministério dos Recursos Minerais e Petróleos de Angola, José Barroso.

O encontro sucedeu numa altura em que os dois países, membros da Organização dos Países de Petróleo “OPEP”, estão a apurar o impacto da epidemia do coronavírus e as implicações da baixa do preço do barril de petróleo no mercado global.

A Guiné Equatorial, que já tem relações estabelecidas com os Camarões, Nigéria e São Tomé e Príncipe, sublinha a nota, pode também beneficiar da longa experiência da indústria petrolífera angolana, que remonta aos anos 1900-1910, acrescida do projeto de Gás Não Liquefeito (Angola LNG), na província do Zaire, com uma capacidade de 5,2 milhões de toneladas anuais.

“Recorde-se que a “ANPG” tem em curso o processo de licitação de blocos no período 2019-2025 e vê na troca de informações com congéneres em África uma via importante de fortalecimento da posição do continente no contexto mundial”, lê-se no documento.