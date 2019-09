Impeachment a Trump levanta receios nos mercados

O principal índice bolsista português (PSI 20) perde 0,68%, para 4.922,13 pontos, em linha com as principais congéneres europeias esta quarta-feira, 25 de setembro. O processo de destituição do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está a dominar a agenda internacional e a refletir-se negativamente nos mercados.

Na origem do impeachment a Trump terá estado um telefonema ao homólogo ucraniano, Volodymyr Zelenski, a pedir uma investigação ao filho de Joe Biden, um dos candidatos do Partido Democrata à Casa Branca. O presidente dos EUA desconfia das ligações do filho do antigo vice-presidente dos EUA na era Obama a uma empresa ucraniana e, por isso, terá pedido uma investigação.

A revelação levou os democratas a iniciar um processo de destituição do presidente norte-americano. Entretanto, Donald Trump já mostrou disponibilidade para revelar a transcrição da conversa com Zelenski.

À situação de Trump acresce o estado da política nacional britânica, que também têm influenciado as principais praças europeias. O Parlamento britânico retoma funções esta quarta-feira depois de o Supremo Tribunal do Reino Unido ter considerado “ilegal” a suspensão dos trabalhos.

Em Lisboa, quinze empresas cotadas negoceiam em queda, duas em alta e uma não apresenta variação. As perdas da Mota-Engil (-2,79%), BCP (-1,87%), Galp (-1,24%) e CTT (-0,94%) penalizam o PSI 20.