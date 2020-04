Impacto do coronavírus na economia global pode chegar a 5 trilhões USD

A pandemia de coronavírus deve reduzir o crescimento global em mais de 5 trilhões USD nos próximos dois anos, um valor maior do que o PIB anual do Japão.

Esse é o alerta dos bancos de Wall Street diante da perspectiva da recessão mais profunda em tempos de paz desde a década de 1930, causada pelo impacto das medidas de restrição implementadas pelos governos, que fecharam empresas e obrigaram cidadãos a ficar em casa.

Embora a previsão seja de uma recessão curta, levará tempo para que as economias recuperem o terreno perdido. Mesmo com níveis sem precedentes de estímulo monetário e fiscal, é improvável que o PIB global retorne à tendência pré-crise antes de 2022.

É um prazo semelhante ao período após a crise financeira global ocorrida há mais de uma década, embora a recuperação possa ser ainda mais lenta do que a previsão de economistas.

A perspectiva destaca a enorme tarefa de formuladores de políticas, que devem oferecer estímulos suficientes para impulsionar a recuperação, mas evitar reabrir as economias muito cedo e assim permitir que o vírus retorne.

“A trajectória importa muito”, disse Catherine Mann, economista-chefe do Citigroup, que espera um impacto global de cerca de 5 trilhões USD. “Se a trajectória for positiva, isso sustenta a confiança empresarial e também indivíduos, que sentem que podem conseguir um emprego. Esse é um ingrediente essencial para a segunda metade do ano e 2021.”