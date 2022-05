Impacto das práticas de ESG e risco de carbono no mercado de acções

O mercado e a turbulência política provocada pela invasão russa na Ucrânia provocaram discussão sobre investimentos sustentáveis, especialmente em torno de exclusões baseadas em valores, segundo especialistas do Morningstar.

Uma das lições económicas a emergir desse conflito diz respeito ao risco de investir em países onde a política pode condicionar fortemente a livre actividade económica e onde a governança corporativa é afectada pelas regras estabelecidas pelo responsável.

Apesar de todos os desafios do momento, o caso de longo prazo para investimentos ambientais, sociais e de governança continua a ser encorajador. O facto de as telas ESG levarem à resiliência durante a turbulência do mercado impulsionada pela pandemia, devido à relação entre sustentabilidade e atributos como qualidade corporativa e saúde financeira, sustenta a visão de que o risco de ESG é material.

Holanda lidera o topo em práticas ESG

De acordo com um estudo realizado pelos consultórios da Morningstar, os países europeus particularmente do Norte lideram o pacote em práticas de ESG. A Holanda mantém o lugar no topo.

Atrás da Holanda, a Finlândia ultrapassa a França pelo segundo lugar no ranking. Isso se deve principalmente a grandes empresas como a Nokia, líder no sector global de hardware de tecnologia.

A França cai para o terceiro lugar como produtor global e distribuidor de artigos de luxo LVMH, o fornecedor de equipamentos eléctricos Schneider Electric e a empresa de cuidados pessoais L’Oréal são classificados como líderes da ESG nas suas indústrias.

Destaque para a Bélgica, que recupera do 18º lugar em 2021 para o quinto lugar este ano, graças ao excelente desempenho do Grupo KBC. Ao mesmo tempo, Taiwan passa do quinto para o 11º lugar. A Espanha perde duas posições para o oitavo lugar, enquanto a Suécia sobe da sétima para a sexta posição.

Hong Kong ocupa o quarto lugar e é o (mercado não europeu) mais sustentável. A seguradora AIA Group de longe o maior nome dentro do benchmark combina baixa exposição ao risco com uma forte gestão.

A gigante da internet Tencent é o maior nome dentro do índice, seguida pelo Alibaba, ambas as empresas possuem uma classificação de risco ESG média e têm um envolvimento preocupante em controvérsias.

A nível do continente africano, a África do Sul e Egipto lideram o pacote em práticas de ESG.

Risco de carbono no mercado de acções

Outra consideração importante é a mudança climática. Apesar dos progressos feitos pela conferência das Nações Unidas sobre mudanças climáticas de 2021(COP26) com várias novas promessas de financiamento de adaptação, as nações desenvolvidas não cumprem seu acordo de financiamento climático desde 2009.

Por outro lado, está o Paquistão, com quase 60% de sua capitalização de mercado em estoques de energia, utilidades e materiais básicos. Consequentemente, possui a maior pontuação de risco de carbono do mundo. Também carregam pontuações significativas de risco de carbono são os mercados pesados de energia Arábia Saudita, República Checa e Qatar.

Mercados da Europa Ocidental como Holanda, Suíça, Dinamarca, França, Bélgica e Espanha carregam os menores níveis de risco de carbono. Um baixo nível do valor do mercado de acções americano está em risco desde a transição para uma economia de baixo carbono devido à sua tecnologia e inclinação de saúde e exposição mínima a energia e utilidades.