IIIª Edição do Fórum do Mercado de Capitais analisa economia 4.0

Capitalizar a economia 4.0 é o tema central da terceira edição do Fórum do Mercado de Capitais que acontece na próxima quarta-feira, 20 de Novembro, no Hotel Centro de Convenções de Talatona. O fórum organizado pela Media Rumo sob a chancela da Comissão do Mercado de Capitais visa a construção de uma plataforma de interlocução destinada aos principais agentes intervenientes no mercado de capitais, promovendo a reflexão alargada sobre os desafios e oportunidades inerentes à democratização de recursos, resultante de novos instrumentos financeiros . A par do tema central abordará os temas mais actuais e merecedores de um profundo tratamento, nesta fase em que o desenvolvimento de Angola exige muito das empresas.

Este ano, serão analisadas e debatidas nos diferentes painéis várias temáticas como a “Disrupção Tecnológica no sector Financeiro”, “Economia 4.0 – Oportunidades de Negócios”, “Capitalização da economia 4.0 via Mercado de capitais” também serão discutidos em quatro horas de actividade. Considerando que a aproximação entre os agentes intervenientes no mercado é um factor primordial para o desenvolvimento económico, a Media Rumo acompanha o crescimento do tecido empresarial nacional, estimulando-o e revelando o que de melhor se faz em Angola nas áreas de gestão e negócios.

Este evento congrega os principais agentes do mercado, nomeadamente, investidores, potenciais emitentes, agentes de intermediação, peritos avaliadores de imóveis, organismos de investimento, sociedades gestoras de organismos de investimento colectivo, sociedades corretoras de valores mobiliários, sociedades gestoras de mercados regulamentados, reguladores do sistema financeiro nacional e participantes singulares e colectivos com enorme referência nas grandes praças financeiras.