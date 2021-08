IGAPE apresenta Programa de Privatizações à investidores ingleses

O encontro será transmitido através da plataforma ZOOM, às 10 horas, com a duração de aproximadamente duas horas, onde estão previstas intervenções da Ministra das Finanças, Vera Daves de Sousa, do Administrador do IGAPE, Augusto Kalikemala, do Presidente da Comissão Executiva da BODIVA, Walter Pacheco e dos coordenadores executivos da Sonangol, Alexandre dos Santos e Daniela Matos e igualmente dos representantes da embaixada do Reino Unido.

Ao longo do encontro, serão prestadas informações e esclarecimentos relevantes sobre os activos dos diferentes sectores a serem privatizados no âmbito do PROPRIV 2019-2022, bem como, os procedimentos a serem adoptados em cada processo de privatização.

De recordar, que esta será a terceira reunião do Roadshow PROPRIV, que teve início no passado dia 28 de Julho, com investidores Portugueses, seguido dos investidores Chineses, sendo que está igualmente agendada para o dia 21 de Setembro a reunião com os investidores Americanos, seguida de mais duas reuniões até final do ano, com investidores da Espanha e Alemanha.

Com estes encontros, o IGAPE, enquanto entidade responsável pela operacionalização e materialização do PROPRIV, reitera mais uma vez o seu compromisso em criar mecanismos para melhorar a promoção do programa junto da comunidade internacional, de forma a contribuir para a atracção de investidores de referência para os processos de privatização.