IGAPE apresenta empresas do sector empresarial público referentes a 2018

O evento contou com a presença dos membros dos Conselhos de Administração das empresas que constituem o SEP, bem como de representantes de empresas de auditoria e contabilidade.

Na abertura do evento, Aia Eza Silva referiu que “a relevância económica do Sector Empresarial Público (SEP) é inegável, na medida em que engloba, actualmente, mais de 80 empresas nos principais sectores da economia, empregando mais de 50 mil trabalhadores e detém um total de passivos que representam cerca de 45% do PIB”.

A Secretária de Estado referiu, ainda, que efectuado “o diagnóstico inicial do sector, foram identificadas as alavancas estratégicas para cada um dos segmentos definidos de acordo com os sectores em que estão distribuídas as empresas. Assim, as orientações estratégicas são: fomentar uma gestão activa das empresas a manter no SEP, preparar a privatização integral ou parcial, ou lançar processo imediato de liquidação (empresas que não deveriam ficar na esfera do Estado)”.

Akiules Neto, administrador executivo do IGAPE, procedeu à apresentação do resumo das contas do IGAPE, tendo destacado o facto extraordinário de todas as empresas de referência terem publicado os seus relatório e contas e de que grande parte das empresas que têm obrigação de apresentar tais documentos o ter feito pela primeira vez.

Patrício Vilar, Presidente do Conselho de Administração do IGAPE, apresentou as perspectivas do sector para 2020, tendo indicado que o foco recairá para a melhoria da transparência nas contas, transformar em sociedades comerciais aquelas empresas cuja missão mais se adequa a este estatuto, de modo a torná-las mais competitivas e capazes de cumprirem com o seu objecto social.