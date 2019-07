IDE não petrolífero em 2018 em máximos de cinco anos

O País viveu em 2018 o melhor momento em termos de Investimento Directo Estrangeiro (IDE) no sector não petrolífero desde o eclodir da crise financeira, em 2014. O fluxo de captação de IDE não só foi o mais alto no período, quase 650 milhões USD, como também garantiu o primeiro saldo positivo dos últimos quatro anos, revelam os dados do Banco Nacional de Angola (BNA).

Neste período (ver gráficos nas páginas seguintes) registou-se recuperação de investimento pelos investidores estrangeiros não petrolíferos no montante de 462,4 milhões USD, o que permite reforçar a sua confiança na economia nacional - pois, precisamente, recuperam parte do dinheiro gasto na economia.

O ânimo manifestado pelos investidores estrangeiro no potencial económico do País em 2018 parece entretanto ter arrefecido ligeiramente no primeiro trimestre deste ano. Dados do BNA dão conta de um começo de ano tímido, com os investimentos no sector não petrolífero a porem no País 135,1 milhões USD, pouco menos de um quarto do investimento realizado em 2018.

Quanto ao investimento realizado no sector petrolífero, em 2018 o fluxo de entrada cresceu 17% face a 2017, para cerca de sete mil milhões USD, mas permanece abaixo dos registados nos demais anos desde 2014.

O País, tradicionalmente, tem sido um destino atraente de IDE, devido ao sector de petróleo e gás. Mas o saldo do foi negativo, em 2018, pelo terceiro ano consecutivo (-5,7 mil milhões USD), devido à recuperação de investimento de empresas estrangeiras.

Recentemente, recorde-se, o Governo, num esforço de incentivar o IDE, introduziu uma nova Lei do Investimento Privado que elimina a obrigatoriedade de participação accionista de investidores nacionais em pelo menos 35%.

Entretanto, com o saldo negativo de IDE de 5,7 mil milhões USD em 2018, Angola foi, no ano passado, de acordo com o World Investment Report 2019, da Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD), o único país da SADC onde o fluxo de saída de investimento superou a captação. Em sentido inverso, a África do sul registou o saldo mais elevado da região.

IDE em África desafia desaceleração global

De acordo com o World Investment Report 2019, o IDE no mundo não só atingiu em 2018 seu nível mais baixo desde a crise financeira global, mas também está em declínio por três anos consecutivos.

Apesar do declínio global, uma região mostrou ser a excepção à regra, a economia africana, que testemunhou um incremento no IDE de 11%, para 46 mil milhões USD, em relação a 2017. Este crescimento é atribuído à crescente procura de algumas commodities e a um aumento correspondente nos seus preços, juntamente com um crescimento em investimentos que não procuram recursos em alguns países do continente.

O estudo revela que os fluxos de IDE em África, em 2017, diminuíram 21% em relação a 2016, atingindo 42 mil milhões USD, sendo que a queda foi concentrada nos maiores exportadores de commodities. Embora algumas grandes economias do continente africano, como o Egipto e a Nigéria, tenham sofrido contracções no IDE, esse declínio foi superado pelo aumento nos fluxos noutras grandes economias, como a África do Sul, que registaram IDE de 5,3 mil milhões USD, mais do que o dobro de em 2018, em grande parte devido às transferências intra-companhias de investidores estabelecidos.