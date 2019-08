HSBC reduz número de funcionários

Depois de anunciar a saída do CEO John Flint, o HSBC revelou um plano de redução que prevê cortes em mais de quatro mil postos de trabalho, nomeadamente nos funcionários seniores. O banco junta-se assim à longa lista de instituições do sector que avançaram com corte de empregos este ano.

A lista de instituições financeiras na Europa, Médio Oriente e África que anunciaram cortes nos postos de trabalho desde 1 de janeiro desde ano, compilada pela agência de notícias, já é longa, informa o Jornal Eco.

Entre os bancos que pretendem reduzir mais pessoal encontra-se o Deutsche Bank, que prevê cerca de 18 mil postos eliminados, e o Barclays, que vai cortar três mil trabalhos no segundo trimestre deste ano.