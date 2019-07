HP e Dell transferem até 30% da produção de laptops da China

A Microsoft Corp., a Amazon.com, a Sony e a Nintendo também querem retirar algumas das suas consolas de jogos e alto-falantes inteligentes do país, disse o Nikkei Asian Review. Outras empresas, incluindo a Lenovo Group, a Acer Inc. e a Asustek Computer estão a avaliar as suas opções.

Corporações estrangeiras e domésticas procuram desviar a produção da China, em meio aos esforços do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para usar tarifas punitivas para negociar termos comerciais mais amigáveis.