Horta Osório e António Simões estão na corrida para liderar banco britânico HSBC

O HSBC procura um novo presidente executivo (CEO), após demissão de John Flint, e os nomes dos portugueses António Horta Osório e António Simões integram um restrito lote de banqueiros que podem chegar à liderança do banco britânico. Tanto o “Financial Times” como a “Bloomberg” colocam os portugueses nas suas análises, sublinhando que caso o próximo CEO do HSBC não seja cidadão britânico será a primeira vez nos 154 anos de vida da instituição financeira.

De acordo com o “Financial Times”, o nome de Horta Osório, atual presidente executivo do Lloyds Bank, está na corrida a par de Tidjane Thiam (presidente executivo do Credit Suisse), Ewen Stevenson (administrador financeiro do HSBC).

Além do nome de Horta Osório, a Bloomberg indica António Simões como candidato. Esta é a segunda vez que os banqueiros portugueses figuram entre os possíveis próximos líderes do maior banco europeu. Em 2017, aquando da saída de Stuart Gulliver, Horta Osório e António Simões estavam entre os candidatos à sucessão mas a escolha recaiu sobre John Flint.

António Horta Osório é o presidente executivo do Lloyds Bank há oito anos. A sua grande medalha é o reconhecimento da sua gestão por ter afastado o banco inglês de uma rota descendente após o impacto da crise financeira de 2008 ter levado o Estado britânico a acionar um plano de resgate ao banco. Contrariando a gestão nos anos da crise financeira, a gestão de Horta Osório foi renovada este ano com 99,7% dos votos dos acionistas a favor.

No que respeita a contas, o banco lucrou 2.225 milhões de libras (cerca de 2.425 milhões de euros) no primeiro semestre deste ano, o que corresponde a uma queda de 3,9% relativamente ao mesmo período de 2018.

Já António Simões é o gestor que lidera, desde o início de 2019, o negócio de banca privada global do britânico HSBC, substituindo Peter Boyles. Simões já conhece bem a casa, visto que já foi presidente executivo da operação europeia e britânica do banco HSBC.