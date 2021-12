Há outra construtora chinesa em risco de falhar pagamento de dívida

Uma construtora imobiliária chinesa alertou para a possibilidade de não conseguir pagar um título de 400 milhões de usd, que vence na próxima semana, aumentando os receios num sector que atravessa uma grave crise de liquidez na China.

O Kaisa Group Holdings Ltd., que tem sede em Hong Kong, disse que tentou renegociar a dívida, que vence na próxima terça-feira, mas foram poucos os detentores de títulos que concordaram com os termos propostos pela empresa.



"Não existe garantia de que a empresa vai ser capaz de cumprir as obrigações de reembolso", informou a Kaisa, num comunicado divulgado pela Bolsa de Valores de Hong Kon

A Kaisa disse que vai analisar opções, incluindo a venda de activos.



A empresa afirma ter mais de 17 mil funcionários, 310 mil milhões de yuans em activos e propriedades em mais de 50 cidades chinesas.