Guerra comercial EUA - China provoca crescimento global “fraco” até 2021 - Moody’s

No relatório Global Macro Outlook 2020-21, publicado esta quinta-feira, a agência de rating salienta que o sentimento de negócios nas principais economias se tornou “pessimista”, dada a incerteza das políticas comerciais.

Embora não espere que a economia global entre em recessão em 2020 ou 2021, a empresa frisa que o ambiente económico actual se caracteriza por um crescimento estruturalmente baixo e inflação baixa, sem espaço para políticas que invertem este cenário, o que torna a economia global “mais vulnerável a desenvolvimentos negativos”.

A Moody’s espera que as economias do G-20 cresçam em conjunto a uma taxa anual de 2,6% em 2020, o mesmo ritmo deste ano. As previsões melhoram ligeiramente para 2,8% em 2021, mas “abaixo do nível médio nas últimas décadas”.

O relatório põe a escalada das disputas comerciais no topo da lista de riscos económicos globais. Embora um acordo comercial entre os EUA e a China pudesse ser um progresso significativo na redução das tensões, isso “não reduziria substancialmente” a incerteza que está a pesar nas decisões de negócios.