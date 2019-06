Guerra comercial: China reduziu tarifas a parceiros negociais com exceção dos Estados Unidos

Este foi o método encontrado pelo país asiático para se ‘vingar’ do presidente dos Estados Unidos Donald Trump, que no passado mês de Maio aumentou de 10% para 25% as tarifas sobre as importações chinesas, conta o jornal “El Economista“.

Donald Trump relembrou durante o seu discurso de recandidatura à Casa Branca em 2020 que só conseguirá um acordo comercial com a China se este for “bom e favorável”. Caso contrário, a sua administração continuará a receber “milhões” de dólares após o aumento de tarifas impostas ao país asiático.

Quando falta apenas uma semana para a cimeira do G20, que se realiza entre os dias 28 e 29 de junho, em Osaka, no Japão, onde se espera que o presidente dos Estados Unidos e o seu homólogo chinês Xi Jinping abordem as tensões comerciais entre as duas maiores potências económicas mundiais, o Instituto Peterson de Economia Internacional (PIIE, na sigla inglesa) publicou uma análise que destaca como a guerra comercial iniciada pelo líder norte-americano conseguiu com que a China reduzisse as tarifas para outros parceiros comerciais, com excepção dos Estados Unidos.

Nesta análise, os dados mostram que os aliados e parceiros de negócios dos EUA, como o Canadá, Japão ou Alemanha, viram Pequim reduzir repetidamente as tarifas sobre os seus produtos, oferecendo-lhes assim maior acesso aos 1,4 mil milhões de consumidores chineses.