Guerra China-Estados Unidos chegou aos portos dos PALOP

Os portos dos países africanos de expressão portuguesa foram “apanhados” no meio da guerra em curso entre a China e os Estados Unidos para garantir a supremacia global.

De acordo com um estudo do CSIS – Center for Strategic & International Studies (Centro de Estudos Estratégicos Internacionais), “há, pelo menos 46 portos na África subsariana, existentes ou planeados, que estão a ser financiados, construídos e/ou operados por entidades chinesas”.

De acordo com esta análise, que o Jornal Económico consultou, a sul do Sara as entidades chinesas estiveram, estão ou querem estar envolvidas em projectos portuários de mais de duas dezenas de países africanos, desde a África do Sul à Mauritânia, do Sudão a Madagáscar, por exemplo.

Destes 46 portos identificados na África a sul do Sara, sete estão localizados nos PALOP: Angola, Moçambique, São Tomé e Príncipe e Cabo Verde são países em que entidades chinesas já financiaram ou pretendem financiar infra-estruturas portuárias, embora nunca tenham tido ou esteja prevista intervenção na vertente de construção e/ou operação.

O CSIS refere especificamente o projecto do porto do Mindelo (Cabo Verde); porto de águas profundas de Fernão Dias (São Tomé Príncipe); portos do Caio e de Cabinda e expansão do porto do Lobito, este último já concluído; e projecto do porto de Techobanine e expansão do porto da Beira, também já concluída (Moçambique).

Na esfera da CPLP – Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, há ainda a referir a presença de entidades chinesas no porto de Bata, na Guiné Equatorial, que já foi dado como concluído.