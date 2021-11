Grupo Suncity suspende negociação na bolsa de valores de Hong Kong

A empresa Suncity Group Holdings Limited anunciou a suspensão da negociação das acções da companhia na bolsa de valores de Hong Kong, na sequência da detenção do director executivo Alvin Chau.



O grupo Suncity, o maior angariador do mundo de grandes apostadores, presente em mais de 40% dos casinos de Macau, indicou que "a suspensão entraria em vigor hoje", de acordo com um comunicado.



No Domingo, num outro comunicado à bolsa de valores de Hong Kong, a direcção da companhia indicou que "as notícias em relação aos assuntos pessoais de Chau (...) não têm qualquer impacto material na posição financeira, negócios ou operações do grupo".