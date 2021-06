Grupo de quatro seguradoras produziu 151 mil milhões Kz em 2020

Em 2020, quatro das cinco seguradoras com maior quota de mercado produziram cerca de 151 mil milhões Kz de prémios, segundo contas feitas pelo Mercado, mediante dados dos Relatório & Contas das empresas.

A ENSA, que está prestes a ser privatizada, na qualidade de líder com 37% da quota de mercado emitiu, no ano passado, 84,6 mil milhões Kz de prémios brutos, registando um crescimento de 33% face ao ano anterior, na qual o volume de prémios brutos emitidos foi de 63,7 mil milhões Kz.

Por seu lado, a Sanlam, antiga Sanham Angola Seguros, detentora da segunda maior quota de mercado (15,8%), registou, em 2020, a nível dos prémios brutos emitidos um crescimento de 24% face ao período homólogo, tendo atingido o valor de 30,7 mil milhões Kz, conforme o Relatório e Contas da instituição.

Entre os destaques, os ramos Engenharia e Responsabilidade Civil tiveram um crescimento acentuado em relação ao ano anterior (78%), e (100%) respectivamente. Os ramos Acidentes/ Doenças e Transportes, cresceram 44% e 45% respectivamente.

Já a Nossa Seguros, companhia detentora da quarta maior quota de mercado (11%), registou, no ano transacto, um crescimento de 32% no que toca aos prémios brutos emitidos, equivalente a 25,2 mil milhões Kz, tendo o canal directo representado 68% do peso de toda a produção.

Entretanto, o volume de prémios brutos emitidos pelo BIC Seguros, que subiu para a quinta posição no ranking das cinco melhores companhias, em detrimento da Global Seguros, situou-se em 10,2 mil milhões Kz, segundo dados do Relatório de Gestão e Contas da seguradora.

O valor representa um crescimento global de 23,59% face ao período anterior. Deste valor, 536 milhões Kz foram produzidos pelo ramo Vida e 9,7 mil milhões Kz pelo ramo não Vida, respectivamente.

Até ao fecho desta edição, a Fidelidade, a terceira melhor companhia colocada no mercado, não tinha o Relatório & Contas publicado no seu site nem respondeu positivamente às nossas solicitações pelas demonstrações financeiras do exercício.

Peso relativo de mais 70%

Um estudo recente da Associação de Seguradoras de Angola (ASAN), que englobou 16 seguradoras, num universo de 23 empresas, que operaram no mercado em 2020, revela que o mercado continua a apresentar um grau de concentração muito elevado nas cinco maiores seguradoras, cuja produção representou um peso relativo de 76,8% do mercado.

O ensaio envolveu a ENSA, Aliança Seguros, BIC Seguros, Bonws Seguros, Confiança Seguros, Fidelidade Seguros, Fortaleza, Global Seguros, Nossa Seguros, Mundial Seguros, Protteja Seguros, Prudencial Seguros, Sanlam Seguros, SOL Seguros, Tranquilidade e Trevo Seguros.

Assim sendo, o volume de prémios estimado para o conjunto das 16 companhias foi de 231,6 mil milhões Kz, representando um crescimento de 23,9% relativamente ao ano anterior.

Em destaque estiveram os ramos da Saúde, Petroquímica, Acidentes de Trabalho e o ramo Automóvel com pesos relativos de 39,7%, 19,1%, 10,8% e 9,2%, respectivamente. A seguir, os ramos com maior peso no mercado são Outros Danos em Coisas, Incêndio e Transportes, ambos com um peso de 15%.

A taxa de penetração dos prémios no PIB teve uma evolução positiva, transitando de 0,60%, em 2019, para 0,73% no ano passado. O facto, de acordo com a ASAN se deve à evolução percentual do volume de prémios superior à da estimativa de crescimento do PIB nominal em moeda nacional.

Por outro lado, a taxa de sinistralidade global manteve-se relativamente estável entre 2019 e 2020, sendo de realçar a redução da taxa de sinistralidade do ramo automóvel que passou de 46,30% para 39,95%, uma diminuição de 6,35 pontos percentuais.