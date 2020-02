Grandes petrolíferas lucraram 1,83 biliões de euros em três décadas

Grandes petrolíferas como a BP, Shell, Exxon e Chevron lucraram perto de dois biliões de dólares (1,83 biliões de euros) durante as últimas três décadas, avança o “The Guardian”. Estes lucros são provenientes da exploração de reservas de petróleo, gás e carvão, que agora começam a ser escassas e a levar o planeta ao colapso climático, segundo investigações do jornal britânico.

A escala dos lucros das grandes empresas petrolíferas foi agora revelada, depois dos especialistas da área anunciarem que o boom dos combustíveis fósseis está a chegar ao fim, com a “sentença de morte” já comunicada ao petróleo. De acordo com uma análise do ‘The Guardian’, realizada por especialistas dos EUA, o impacto da extração dos combustíveis já era conhecido em 1990 por líderes políticos e pela indústria, mas os lucros falaram mais alto, e em três décadas as quatro empresas já acumularam 1,991 biliões de dólares em lucro (1,826 biliões de euros).

A análise realizada pela entidade nos EUA mostrou que a Exxon foi a mais lucrativa nos anos em análise, perfazendo um total de 775,2 mil milhões de dólares (711,4 mil milhões de euros). Só durante a década de 2000-2009, a Exxon Mobil conseguiu lucrar 353 mil milhões de dólares (324 mil milhões de euros), enquanto nesta última década amealhou 285,2 mil milhões de dólares (261,8 mil milhões de euros).

A Shell ficou em segundo lugar como a mais lucrativa, com um total de 523,6 mil milhões de dólares (480,7 mil milhões de euros). O maior período lucrativo também verificou ser a década de 2000 a 2009, com um lucro de 239,8 mil milhões de dólares (220,1 mil milhões de euros)