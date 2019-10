Governo timorense prevê crescimento de 7,2% do PIB não-petrolífero em 2020

O cenário macroeconómico dos documentos orçamentais, entregues hoje no parlamento e obtidos pela Lusa, prevê que a economia cresça 6,1% em 2021, com a inflação a passar de 1,1% este ano para 2,7% em 2020.

“Este regresso ao crescimento resulta do final da incerteza política e do regresso a uma despesa governamental sólida”, nota o executivo na proposta orçamental.

“A previsão da taxa de câmbio indica que haverá uma ligeira depreciação no futuro próximo, o que constituirá uma base global sólida para comerciantes e trará maior competitividade”, refere-se ainda.

Depois de um crescimento médio anual de 6,9% entre 2007 e 2017 a economia não petrolífera timorense contraiu-se 3,5% em 2017, um ano de “desafios que se manteve em 2018 e que afectaram as previsões de crescimento”.

A queda do PIB “real total” (petrolífero e não petrolífero) em 2017 foi de 9,2% para os 2,829 milhões de dólares (a preços de 2015), o que se deveu tanto “à queda no setor não petrolífero (-3,5%) como à queda no sector petrolífero (-15,8%)”, devido à redução no volume de petróleo extraído do Mar de Timor.

Apesar disso, o Governo nota que o “consumo das famílias aumentou 4,1%” considerando que isso mostra “que os níveis de vida continuam a melhorar em Timor-Leste”.