Governo quer repor mercado de apostas desportivas

O responsável, que falava à margem da cerimónia de premiação do vencedor, Aurélio Cruz, avançou que a história deste, é emocionante, numa tipologia de jogos que é nova no mercado angolano é o caso das apostas desportivas à cota, permitiu que o apostador com investimento de 350 Kz pudesse ganhar um premio de 42 milhões Kz. Aurélio Cruz, que normalmente mistura jogos do dia e do outro imediatamente a seguir, justifica que não tem pressa de vencer e é deste jeito que aposta. Coloco sempre 25 jogos, porque “estou na ânsia de vencer o prémio máximo de 42 milhões Kz, não esperava que fosse esse mês, acreditamos apenas quando ganhamos, vai ajudar a sanar algumas dúvidas que a casa é séria e que apostem e não fiquem na dúvida”, garantiu o premiado.

Para o director geral da Premier Bet, Hussein Achi, esta celebração é a concretização de um sonho, o que desde há muito esteve na base para investir em Angola “Quando chegamos à Angola e a Premier Bet deu as primeiras passadas uma coisa que definimos foi qual vai ser o valor do prémio máximo que qualquer jogador pode aspirar a ganhar, essa é a dimensão do sonho, da possibilidade de mudar a vida”, disse. Na ocasião, Paulo Ringote, considerou ser possível ganhar-se os prémios que as casas de jogos colocam à disposição dos apostadores, salientando mesmo que “não é fácil acertar em 25 apostas de modo complexo, victorias, derrotas, número de golos, tudo isto é possível fazer na aposta desportiva à cota”.

O homem forte do Instituto Supervisão de Jogos, lembrou ao operador que nos termos da Lei, vai entregar o prémio ao vencedor deduzido já do competente imposto especial de jogo porque é assim que deve ser, é assim que está estabelecido no ordenamento jurídico angolano, no que respeita ao mercado dos jogos. “Os operadores devem realizar o investimento, a sua actividade, devem pagar os impostos devidos sobre o produto bruto das apostas, mas devem também reter o imposto sobre os prémios”,ressaltou. Paulo Ringote, considerou o acontecimento como inovador “porque enquanto reguladores nós não temos tido a felicidade de encontrar nos demais operadores dos jogos e nos diversos seguimentos de jogos tanta clareza no que diz respeito ao valor dos prémios das apostas, quer o pagamento respectivo dos impostos”. Questionado sobre como é feita a regulação das apostas, Paulo Ringote respondeu que “o mercado do jogo, no País existe já há muitos anos, lembrou que no passado o Estado angolano por via de uma empresa pública promovia os jogos até que em 2014 o Estado entendeu alterar o modelo de acompanhamento ou de regulação de mercado”. “O Estado deixou de ser operador directo dos jogos e passou a ser regulador, criando para o efeito o Instituto de Supervisão de Jogos, dando a possibilidade para que outros operadores naturalmente privados pudessem entrar para este sector. Os jogos do ponto de vista legal só devem ser realizados mediante autorização”, afirmou.