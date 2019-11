Governance e auditoria: O outro lado do PROPRIV

Ora bem, foi o advento da mudança, finalmente, no seio da classe política, que fez propalar o mega plano de reestruturação da economia angolana, mormente na figura do Estado, que até agora representa, por si só, os dois pilares fundamentais das leis de mercado: a oferta e a procura, por força do seu intervencionismo exacerbado. Como charneira de todo o processo das reformas económicas, nasce o PDN 2018 – 2022: PLANO DE DESENVOLVIMENTO NACIONAL e dentro dele o programa de privatizações 2019 – 2022, aprovado pelo Decreto Presidencial nº 250/19 de 5 de Agosto, com 4 mecanismo fundamentais de privatização: OPI - Oferta Pública Inicial, Leilão em Bolsa, Concurso Público e Concurso Limitado Por Prévia Qualificação.

Bem, afinal, o que existe em comum entre o processo de privatizações, governance e auditoria? Antes de nos debruçarmos sobre a relação fechada entre estes fenómenos, definamo-los para melhor compreensão:

• De acordo com o artigo 4º, alínea f) da Lei nº 10/19 – De Base das Privatizações, à acção de transferência total ou parcial, a título oneroso, da propriedade de entidades do Sector Público e de activos do Estado considerados isoladamente, a favor de entidades privadas, é considerada privatização;

• Citando o Professor Catedrático Carlos Feijó, Corporate Governance especifica a distribuição dos direitos e das responsabilidades ao longo dos diferentes participantes na empresa e dita as regras e os procedimentos para a tomada de decisões nas questões empresariais. É ainda através desses mecanismos que a empresa estabelece os seus objectivos, os meios de os financiar e as formas de atingi-los e monitorizar o seu desempenho;

• Tal como descreve a Lei nº 03/01 – Do Exercício da Contabilidade e Auditoria, considera-se Auditoria, (vide o nº 2 do artigo 8º) como sendo todo o trabalhado desenvolvido com o objectivo de expressar uma opinião profissional e independente sobre se as demonstrações financeiras estão preparadas, com todos os aspectos materialmente relevantes, de acordo com uma estrutura conceptual de relato financeiro identificada; Apresentadas as definições, passemos, então, à identificação do comum entre ambos. Para tal, é importante percebermos que o sector empresarial público, é a máquina de investimentos públicos (do Estado), que tem a obrigação de fazer evoluir os níveis de eficiência de gestão das empresas do sector (ver Lei nº11/13 – Lei de Bases do Sector Empresarial Público). Discorrendo a mesma lei, podemos notar que as empresas públicas, adiante EPs, estão sujeitas ao controlo financeiro destinado a averiguar a legalidade, eficiência e eficácia da sua gestão (artigo 9º da mesma lei). Mais, verificamos que as EPs regem-se pelo princípio da transparência financeira e a sua contabilidade deve ser organizada, de modo a permitir a identificação dos fluxos financeiros e patrimoniais entre elas e o Estado ou outras entidades públicas ou privadas, sendo que aos órgãos sociais destas compete a adopção, sem prejuízo das orientações da referida Lei, das competências fixadas na Lei das Sociedades Comerciais, adoptar ou propor soluções que visem a racionalização dos activos materiais e humanos ao seu dispor e de planos estratégicos e de negócios, para definição das metas e metodologias de realização destas (em referência aos artigo 11º, 16º, 19º e 22º da referida Lei).

Uma vez que os actos de gestão das EPs estão co-relacionados aos procedimentos definidos na Lei das Sociedades Comerciais (abreviadamente LSC), para as empresas do sector privado, vejamos alguns dos procedimentos essenciais que estas devem adoptar, a luz da referida Lei, cujo foco estará sobre as Sociedades Anónimas (abreviadamente S.A.) sem, claro, pretendermos entrar em querelas doutrinárias ou de hermenêutica jurídica: Desde logo no seu acto constitutivo, quer se tratem de EPs ou Privadas, estão definidas as mesmas obrigações no que ao registo se refere, isto é, a indicação da firma, capital social, composição, competência e funcionamento dos órgãos sociais, entre outras (ver artigos 302º e seguintes, da Lei 1/04 – Das Sociedades Comerciais). Seguindo no artigo 315º, ainda na mesma Lei e sobre o preambulo “Formas de Administração e Fiscalização” estabelece-se que a administração das S.A. é exercida por um Conselho de Administração e a sua fiscalização, por um Conselho Fiscal. Seguindo, no Capítulo VII – Fiscalização, podemos verificar que o Conselho Fiscal é responsável pela fiscalização da sociedade, pela verificação dos livros, registos contabilísticos, balanços e demonstrações de resultados, pelo reporte anual da sua actividade fiscalizadora (ver artigo 441º e seguintes). Por fim, no Capítulo IX – Apreciação anual da situação da sociedade, verificamos a obrigação das contas serem apresentadas aos accionistas da empresa, após a sua certificação por um perito contabilista, que deve ser uma entidade distinta do Conselho Fiscal, uma vez que o referido exame e verificação das contas da sociedade, efectuado por este perito/ entidade independente, serve de matéria de suporte ao trabalho/ relatório sobre a fiabilidade e exactidão das contas, apresentado pelo Conselho Fiscal aos accionistas da sociedade (ver artigo 451º à 453º, da LSC). Ora, se analisarmos todo o processo de fiscalização descrito na LSC, face ao conceito natural de auditoria (externa) descrito na lei sobre o exercício da contabilidade e auditoria, facilmente podemos concluir que todas as EPs estão obrigadas a apresentar as demonstrações financeiras, anualmente, auditadas e certificadas pelo Conselho Fiscal. Tão verdadeira se afigura a nossa afirmação, que o artigo 25º da Lei nº11/13 – Lei de Bases do Sector Empresarial Público refere que a actividade das empresas públicas (...) e suas respectivas contas devem estar sujeitas, anualmente, à auditoria externa. Não se trata de um critério facultativo a adoptar pelas EPs, mas de uma regra de facto, primeiro pela própria relação entre os actos de gestão destas e a LSC, assim como pelo facto das EPs eleitas para privatização, obrigatoriamente, deverem ser transformadas em S. A, nos termos da alínea d) do artigo 9º da Lei nº 10/19 – De Base das Privatizações. Portanto, não existem “dois modelos de Gestores”, a nível da prestação de contas. Ainda na mesma linha, podemos afirmar que a estrutura de governance das EPs, durante muito tempo, verificou-se deficitária, sem a previsibilidade da figura do Conselho Fiscal, sem a verificação anual das contas dos exercícios a que reportavam e, portanto, com um risco significativo de subavaliação dos activos e passivos destas, em clara violação a lei e aos princípios de gestão. Identificado o factor crítico que decorre da ausência ou deficiente supervisão das EPs, podese ter como risco/consequência principal a dificuldade em atrair compradores ou, até mesmo, impedir que o Estado negoceie o preço mais justo das empresas e activos para privatizar, pois que não se pode determinar, com exactidão, quais a deficiências patrimoniais que estas apresentam. É caso para se dizer que podem ser «adquiridos leões com desempenho de lebres».

A partir da consulta dos relatórios publicados no site do IGAPE, seleccionamos as EPs abrangidas pelo PROPRIV, por forma a percebermos o seu comportamento quanto as suas estruturas de gestão (Governance) e aplicação das regras de supervisão da gestão e identificamos alguns dados importantes, que julgamos relevantes partilhar (ver quadro). O nosso universo teve uma representatividade de um total de 53 unidades estatais com as contas publicadas no referido site, agrupadas por sector de actividade económica. Pese embora deste universo, apenas, 17 unidades produtivas estejam inseridas no PROPRIV, julgamos relevante esclarecer aos leitores que (i) existem empresas públicas ou comparticipadas pelo Estado, cujas contas foram publicadas nos seus sites oficiais e que estão inseridas no PROPRIV (é o caso da ENSA, BANCO ECONÓMICO, BAI, BCGA, UNITEL, entre outras); (ii) o total de empresas inseridas no PROPRIV representam 195 unidades e, portanto, a mostra recolhida serve para uma análise qualitativa e não, para representar o percentual de ganhos ou eventuais perdas que o país pode reconhecer com este processo. Apresentados os nossos argumentos, permitam-nos apresentar as nossas conclusões:

1. O processo de privatizações não depende, apenas, da variável de mercado subjacente ao valor comercial das EPs e activos seleccionados para privatizar.

2. Existe um claro, histórico e inequívoco déficit na estrutura de governance das EPs abrangidas ao PROPRIV (com as devidas excepções), porquanto muitas não têm (tinham) implementadas princípios de segregação de funções entre a gestão, a supervisão e, em último caso, a superintendência destas – fake governance.

3. A maior parte das empresas abrangidas ao PROPRIV não têm implementadas a figura do Conselho Fiscal e, nos casos de algumas que os possuem, resumiram o seu campo de actuação ao espaço minoritário e sem impacto, violando os preceitos legais e boas práticas de gestão.

4. O processo de prestação de contas é irregular e deficitário, chegando aos casos mais flagrantes de algumas unidades publicarem contas sem certificação ou avaliação de um perito independente.

5. A falta de transparência, na gestão e prestação de contas, pode inibir intenções aquisitivas por parte dos investidores. A 16 de Outubro do corrente ano, por Quingila Hebo, a edição do MERCADO publicava que o “IGAPE reprova relatórios e contas de 32 empresas. Entre as reservas, os auditores dizem que as empresas públicas violam até as regras mais elementares da contabilidade, como a distinção das contas a pagar e contas a receber.

Como sugestão apresentamos, essencialmente, duas soluções: 1. Para o caso das EPs (especialmente as abrangidas ao PROPRIV) e que não tenham um processo regular de auditoria as contas do exercício e aos actos de gestão, que se realizem auditorias extraordinárias. 2. No caso dos activos (e se necessário para algumas EPs, igualmente abrangidas pelo PROPRIV), a realização de processos de due diligence para apurar a sua situação patrimonial legal e até mesmo operacional. Talvez seja caso para dizer que precisamos direccionar algumas preces ao “Santo Auditor das Privatizações”.