O responsável que falava durante o evento organizado pela Media Rumo denominado “Conversas com Rumo”, aponta para a criação de um sistema financeiro harmonizado com as melhores praticas internacionais, inclusivo que abranja a maioria da população e das actividades.

O encontro tem como objectivo ouvir as principais linhas de força da proposta de “Lei do Regime Geral da Actividade e das Instituições Financeiras” e de contribuir para a sua discussão.