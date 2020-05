Através de uma App e associando-se a uma conta bancária já existente, vai ser possível monitorizar todas as despesas com algum detalhe, como por exemplo, a localização no Google Maps das lojas onde foram feitas cada uma das compras.

Este novo cartão é uma oportunidade para aumentar o conhecimento da Google sobre os hábitos de compra dos consumidores e reforçar o posicionamento na área financeira.

