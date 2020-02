Goldman diz que Ramaphosa pode desencadear uma onda de investimentos na África do Sul

“Na medida em que essas mudanças acontecem, a capacidade dos investidores de aumentar seu envolvimento nesta economia é muito significativa”, disse Jonathan Penkin, chefe da África subsaariana da empresa de Wall Street, em entrevista em Joanesburgo.

“No momento, eles estão a adoptar uma abordagem de esperar para ver”. Enquanto o presidente Cyril Ramaphosa fala repetidamente sobre os desafios que a economia moribunda enfrenta, ele ainda não fez a revisão geral que os líderes empresariais dizem ser necessária para ressuscitar o crescimento. Ele rejeitou os planos de resgate da South African Airways e tem pouco a mostrar sobre o endividamento da empresa estatal de energia, ou outras medidas, como a venda de espectro de telecomunicações e a facilitação de um regime oneroso de vistos. Maior confiança entre os diretores executivos da economia ajudaria a estimular o investimento de empresas domésticas, disse Penkin, que substituiu Colin Coleman no final de 2019.

O credor dos EUA, que tem 20 anos de história em prestação de serviços de consultoria no país, pode se conectar à sua rede global para ajudar a trazer mais capital estrangeiro para o país, disse ele. O Goldman Sachs está a se expandir na economia mais desenvolvida do continente, adicionando produtos de renda fixa e de câmbio direcionados a investidores corporativos e institucionais aos seus serviços de banco de investimento existentes. Ele oferecerá derivativos de balcão, assim que os processos de licenciamento regulatório forem concluídos, disse ele. O Goldman Sachs, em maio do ano passado, fez uma parceria com a Investec na negociação de acções.