Golden share é uma das hipóteses na privatização da Sonangol

Disse, em exclusivo ao Mercado à margem do Seminário Metodológico sobre Privatizações, que “entrarão no capital social da Sonangol empresas que acharmos que acrescentam valor. Estas podem ser empresas que actuam no mesmo ramo que nós ou do sector financeiro”, respondeu Sebastião Pai Querido Martins quando questionado se a Sonangol estará aberta a entrada petrolíferas estrangeiras na estrutura accionista.

Administradora executiva da Sonangol, Josina Baião, a quem coube apresentar o universo Sonangol para a privatização, reafirmou ao Mercado que o interesse participativo que será alienado será minoritário, dado o carácter estratégico da empresa.

“De agora até 2022 estamos a preparar a empresa para o futuro. Definimos um conjunto de critérios que vão determinar quão preparada a empresa está para a abertura do capital social e em que medida será, se mais ou menos de 50%, isto vai depender muito do nível de preparação da empresa”, explicou.

Golden Share é uma participação especial minoritária que concede poderes, incluindo direitos de veto, ao Estado sobre as empresas em relação a matérias estratégicas. A alienação de activos e outros tipos de decisões estratégicas são exemplos de matérias onde o Estado, mesmo sendo minoritário, pode exercer o direito de veto concedido pela golden share.

O Seminário Metodológico sobre o Programa de Privatizações, promovido pela comissão interministerial para a implementação do processo e pelo Instituto de Gestão de Activos e Participações do Estado (IGAPE), dirige-se a consultores, sector financeiro, juristas, empresas e demais interessados no programa. Começou ontem e termina hoje (dia 20 de Setembro) em Luanda.