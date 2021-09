Global Seguros apoia funeral de famílias enlutadas

A Global Seguros passa apoiar famílias enlutadas e diminuir os encargos com todas as despesas relacionadas com o óbito, com serviço “Seguro Funeral”, segundo uma nota a que o Mercado teve hoje acesso.

De acordo com o documento, o serviço é destinado a particulares e empresas, cobre despesas decorrentes de situações de morte natural, doença ou acidente.

Avança ainda a nota que, o seguro se estende a indivíduos dos zero aos 64 anos de idade, com um valor mínimo de adesão a partir de dois mil e 800 Kz.

O objectivo do “Seguro Funeral” é de reforçar o compromisso da instituição em disponibilizar serviços que vão ao encontro das necessidades dos clientes. Um serviço recente da seguradora “Global Seguros”.