Gigante criptomoedas BlockFi abre falência e pede protecção contra credores

Depois da FTX foi a vez da plataforma de empréstimos criptoBlockFi pedir protecção contra credores, ao abrigo do capítulo 11 da lei de insolvência nos Estados Unidos. O pedido deu entrada no tribunal de New Jersey e surge cerca de um mês depois do colapso da FTX.

Nos documentos que deram arranque ao processo judicial, e que são citados por vários órgãos da imprensa internacional, a empresa dá conta de uma lista de mais de 100 mil credores. Na tabela, figura como segundo maior credor, a FTX com 275 milhões USD em dívida para com a plataforma até há bem pouco tempo liderada Sam Bankman-Fried.



A lista é liderada pela Ankura Trust, uma companhia dedicada à representação de credores, com um crédito de 729 milhões usd . A BlockFi já tinha emitido um alerta vermelho ao mercado, ao ter congelado o levantamento de activos da plataforma.

Em Julho, a FTX assinou um acordo com a BlockFi para a concessão de uma linha de crédito de 400 milhões usd, com opção de compra da plataforma por parte da FTX até 240 milhões em caso de incumprimento. Isto depois de o colapso do mercado cripto na primeira metade do ano ter sido agravado pelo tombo do ecossistema.