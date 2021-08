Galp perde 3,74% na sessão desta quinta-feira

A petrolífera Galp Energia esteve a cair 3,74% para os 8,288 euros por acção, num dia em que a empresa recebeu um corte no preço-alvo por parte de um banco de investimento (AlphaValue) que cortou de 11,60 Euros por acção para os 11,30 euros.

Num cenário em que todo o sector da Europa está em queda, pressionado pela queda nos preços do petróleo, ainda assim, a empresa conseguiu recuperar uma pequena parte da queda e está agora a desvalorizar 2,46%.

Este foi o terceiro reforço de perspectivas que os bancos de investimento fizeram para a Galp nos últimos quatro dias, numa semana em que a empresa acumula uma queda de cerca de 2,7%.

No dia 16 de Agosto, segunda-feira, o Bernstein reforçou o seu preço-alvo em 12 euros por acção e, um dia depois, a Nau Securities manteve tudo inalterado com a recomendação em "comprar" e o preço-alvo em 13 euros por acção.



No total, a empresa conta com 11 casas de investimento a recomendar "comprar" as suas acções e 13 a aconselhar "vender". O preço-alvo médio de todas as avaliações é de 11,66 euros por cada acção