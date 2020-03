G7 está pronto para usar as ‘ferramentas apropriadas’ contra o coronavírus

Os países do G7 estão prontos para “usar todas as ferramentas apropriadas” para reduzir o impacto económico da nova epidemia de coronavírus, incluindo medidas “orçamentárias”, de acordo com um comunicado divulgado nesta terça-feira por seus ministros da Economia e presidentes de bancos centrais.