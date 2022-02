Futuros europeus apontam para arranque de sessão “a vermelho"

Os futuros da Europa apontam nesta altura para um arranque de sessão em terreno negativo, num dia em que as principais atenções estão viradas para os desenvolvimentos ligados à fronteira da Rússia e da Ucrânia, avançou a Lusa.

Os futuros do Stoxx 50 estão a derrapar 2,2%.



O escalar da tensão entre os dois países, com a comunidade internacional a recear uma invasão russa à Ucrânia, está a limitar o apetite dos investidores pelo risco e, em sentido inverso, a fazer subir os preços do petróleo esta segunda-feira.



Depois de Emmanuel Macron tentar dialogar com as forças russas e ucranianas, na semana passada, é a vez de o chanceler alemão Olaf Scholz viajar até à Ucrânia onde irá encontrar-se com o presidente Volodymyr Zelenskiy. Scholz partirá esta terça-feira para Moscovo, onde estará com o presidente Vladimir Putin, numa tentativa de alertar o governante sobre o "preço muito elevado" que o país enfrenta caso decida invadir a Ucrânia.



Mas esta não é a única direcção para onde se viram os olhos dos investidores. Christine Lagarde, presidente do Banco Central Europeu (BCE), participa esta segunda num debate no Parlamento Europeu sobre o relatório anual do BCE de 2020, seguido por uma sessão de perguntas e respostas. A política monetária na zona euro e a inflação deverão estar em destaque nesta intervenção.



A sessão decorreu em tons de vermelho na Ásia, com o MSCI a cair 1%. No Japão, o Nikkei e o Topix desvalorizaram. o Nikkei depreciou 2,23% e o Topix 1,63%. Na Coreia do Sul, o Kospi caiu 1,57% e em Hong Kong o Hang Seng caiu 1,55%.