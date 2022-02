Futuros europeus antecipam abertura no “vermelho” com tensão na Ucrânia

Os futuros das praças europeias apontam para uma abertura em terreno negativo, no dia a seguir a Vladimir Putin ter reconhecido alguns territórios ucranianos como independentes. Esta decisão marca um novo ponto de tensão na vertente geopolítica e está já a ser alvo de críticas por parte de diversos líderes europeus.



Segundo o jornal de Negócios, nesta manhã, os futuros do Stoxx 50 estavam a cair 1,7% e as quedas são visíveis também nos futuros dos índices norte-americanos.



Assim, a tensão na Ucrânia vai estar, novamente, no centro das atenções dos investidores esta terça-feira.



Na Ásia, a sessão decorreu também em tons de vermelho, com os índices japoneses a registar quedas acima de 1,5%. O Nikkei tombou 1,71%, enquanto o Topix depreciou 1,55%. Já o Hang Seng caiu 3,02% e caminhou para um mínimo de 2020, devido aos receios de uma nova ronda de escrutínio às tecnológicas chinesas.