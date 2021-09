Futuros europeus animados após máximos em Wall Street e optimismo na Ásia

O MSCI para a Ásia-Pacífico subiu pelo sexto dia consecutivo, naquela que está a ser a melhor sequência desde Janeiro. O maior índice do Japão valorizou 1,6%, mesmo depois de o primeiro-ministro Yoshihide Suga ter indicado que vai abandonar o cargo no Governo no final deste mês. O líder nipónico tem sofrido críticas sobre a gestão do combate ao novo coronavírus, que se agravaram depois da realização dos Jogos Olímpicos.

O foco do dia está na divulgação dos dados globais do emprego nos EUA, que poderão servir de apoio para uma acção do banco central norte-americano. Jerome Powell, líder da Reserva Federal, estará prestes a anunciar uma redução dos estímulos monetários mas, para isso, precisa de fortes dados no mercado laboral, disse na última reunião de política monetária de Julho.

Espera-se que os EUA tenham sido capazes de gerar mais 725 mil empregos em Agosto, um número que apesar de ficar aquém dos dois meses anteriores, representa uma forte subida face ao período homólogo. Caso este número se concretize, poderá ser mais um argumento que a FED terá a favor de uma redução da actual compra de dívida.