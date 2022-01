Futuros do mercado europeu apontam para o vermelho

Os futuros da Europa apontam para um arranque de sessão no “vermelho”, ainda a digerir o discurso da vice-presidente da Reserva Federal norte-americana, Lael Brainard, que assegurou no final desta quinta-feira que o banco central está pronto para aumentar as taxas de juro já em março, caso a medida seja imprescindível para combater a inflação, avançou o Jornal de Negócios.

“[A Fed] projetou vários aumentos ao longo do ano”, explicou Brainard, respondendo a uma pergunta durante a sua audiência de confirmação perante o comité bancário do Senado. “Estaremos em condições de fazer isso assim que as compras de ativos estiverem concluídas”, declarou, referindo-se à redução gradual da compra de ativos (tapering), que se prevê terminar em março.

Nesta altura, os futuros do Stoxx 50 estão a desvalorizar 0.8%.

Na Ásia, a sessão decorreu em tons de vermelho. No Japão, o Nikkei caiu 1,28%, após cair mais de 2% para um mínimo de quase quatro semanas, enquanto o Topix recuou 1,39%. Em Xangai, as quedas foram mais expressivas, verificando-se uma queda de 0,5%%. Em Hong Kong, o Hang Seng cedeu 0,9%.