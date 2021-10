Futuros da Europa negociam estável mas de olho no Evergrande

Os futuros das acções europeias estão a negociar de forma estável na manhã desta terça-feira, depois de um novo "selloff" sentido nos mercados asiáticos, à boleia do "caso Evergrande" e do risco de contágio para o restante sector do imobiliário chinês, noticiou jornal de Negócios.

Por duas vezes, o gigante do sector não conseguiu pagar aos seus credores um total de 83,5 milhões USD e tem neste momento uma dívida de mais de 300 mil milhões USD.

O medo de que este caso contagie outras empresas do ramo tem contido as bolsas um pouco por todo o continente asiático. Agora, também a Fantasia Holdings Group, outra empresa do sector, falhou o prazo de pagamento de um cupão de 206 milhões USD.

Nesta sessão, que decorreu durante a madrugada em Luanda, registaram-se perdas na Coreia do Sul (-2%), no Japão (-1,3%) e em Hong Kong (-0,1