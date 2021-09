Futuros da Europa em leve queda com novo ataque da China às empresas a contagiar

Os futuros das acções europeias estão a negociar em leve queda, apontando para uma abertura de sessão com o “pé esquerdo”. A pressão surge do outro lado do mundo, com o novo avanço regulatório na China a conduzir a perdas no sector tecnológico um pouco por toda a Ásia.

Por esta altura, segundo o jornal de Negócios, os futuros do Stoxx 50 - índice que agrupa as 50 maiores cotadas europeias - estão a perder 0,1%, ao mesmo tempo que os futuros do norte-americano S&P 500 seguem a negociar de forma estável.

As acções asiáticas tiveram uma sessão mista, com as grandes tecnológicas chinesas a serem novamente pressionadas por um novo “assalto” regulatório vindo de Pequim. Uma série de onze cotadas de serviços de transporte, rivais chinesas da Uber, foram mencionadas num comunicado governamental por estarem a violar as leis sobre os direitos dos trabalhadores e dos clientes.

Entre outras coisas, o ministro dos Transportes referiu que estas empresas tinham de deixar de contratar condutores inqualificados, parar de expandir o negócio de forma desordeira, garantir os direitos dos clientes e trabalhadores e garantir a segurança dos dados de todos os envolvidos. Pequim deu até ao final de Dezembro para estas empresas corrigirem os erros.

As acções consideradas defensivas, como as “utilities” ou as tecnológicas, brilharam ontem em Wall Street, depois de os dados do emprego privado terem mostrado um abrandamento na criação de novos postos de trabalho em Agosto. Agora, os investidores aguardam pelos dados finais de todo o emprego que sairão na próxima sexta-feira.