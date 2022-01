Futuros da Europa apontam para terceira abertura consecutiva de 2022 em alta

Na pré-abertura desta quarta-feira, os futuros apontam para ganhos mais contidos nas principais bolsas europeias. Depois de terem arrancado 2022 com o “pé direito”, as principais cotadas europeias bateram novos máximos, com os investidos com mais vontade de investir, avançou o Jornal de Negócios.

A explicar esse maior apetite pelo risco está a expectativa de que a variante ómicron, por não ser tão letal nem resistente às vacinas como se imaginava, não prejudicará a retoma económica global.

Neste momento, o Stoxx 50, que agrupa as 50 maiores cotadas europeias, está a negociar na pré-abertura em terreno positivo: avança 0,173%.

Na Ásia, onde as bolsas já encerraram, os principais índices fecharam mistos. No Japão, o Topix subiu 0,45%, enquanto o Nikkei somou 0,10%. Em contraciclo, o Hang Seng de Hong Kong caiu 1,37% e, em Xangai, a bolsa fechou no vermelho, a ceder 1,02%.