Futuros da Europa apontam para queda expressiva

Os futuros sobre o Euro Stoxx 50 desvalorizam 1,9%, um movimento acompanhado pela negociação de futuros em outras praças, como Frankfurt (-1,7%) e Londres (-0,68%), noticiou o jornal de Negócios.

“As notícias sobre o bombardeiro russo naquela que foi classificada como a maior central nuclear na Europa criou um sentimento de medo nos investidores que se reflectiu na negociação de futuros”, explicou Chamath Silva, analista da australiana BetaShares, em entrevista à Bloomberg TV.

Na Ásia, as quedas no fim da sessão foram bastante expressivas, com o Nikkei a cair 2,25%, o Topix a afundar 1,96% enquanto em Hong Kong, o Hang Seng caiu 2,60% e Xangai deslizou 0,96%.