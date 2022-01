Futuros da Europa apontam para arranque positivo

Os futuros das bolsas europeias antecipam nesta altura um início de semana positivo, com os futuros do Stoxx 50 a avançar 0,435%.



O sentimento positivo entre os investidores estará sobretudo a ser impulsionado pelas notícias vindas da China, onde esta segunda-feira o banco central reduziu a principal taxa de juro pela primeira vez em quase dois anos, num esforço de contrapor o abrandamento na economia do país.



Os mercados estão a digerir os dados mais recentes sobre o PIB na China, que revelaram que a segunda maior economia mundial cresceu mais depressa do que era antecipado entre Outubro e Dezembro.



Os dados contagiaram alguns dos índices esta sessão na Ásia, onde a bolsa da Xangai avançou 0,58%. No Japão, o Topix apreciou 0,46% e o Nikkei 0,74%. Já na Coreia o Kospi caiu 1,09% e em Hong Kong o Hang Seng fugiu à tendência e cedeu 0,71%.



Esta segunda-feira os índices norte americanos estão encerrados, já que se assinala o dia de Martin Luther King.