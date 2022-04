Futuros da Europa apontam para arranque no vermelho, com foco nos bancos centrais e na inflação

Os futuros das bolsas europeias estão a antecipar um arranque de sessão em terreno negativo. Nesta altura, os futuros do Stoxx 50 estão a depreciar 1,119%.

A tendência de desvalorização é visível nos futuros de vários índices europeus.

A pesar no sentimento dos investidores está sobretudo a antecipação das decisões de bancos centrais, como é o caso do Banco Central Europeu, que tem na agenda desta quinta-feira uma decisão ligada à subida dos juros. Além disso, também o tema da inflação está a pesar, já que são esperados dados do índice de preços no consumidor nos Estados Unidos esta terça-feira.

A juntar a estes dois temas, há ainda o conflito na Ucrânia, que também merece a atenção dos investidores.

Na Ásia, a sessão fica marcada pela desvalorização sentida em vários índices. No Japão, tanto o Nikkei como o Topix fecharam no vermelho, a depreciar 1,81% e 1,38%, respectivamente. Na Coreia do Sul, o Kospi tombou 0,95% e em Hong Kong o Hang Seng foi o único a escapar a esta tendência de desvalorização, ao avançar 1,33%.