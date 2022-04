Futuros da Europa antecipam uma abertura a verde para fechar a semana

Os futuros das bolsas europeias estão a antecipar uma abertura em terreno positivo nesta que é a última sessão da semana. Os futuros do Stoxx 50 estão a valorizar 0,915% neste ponto da manhã.

A mesma tendência de subida é visível também em índices como o FTSE 100 ou o alemão DAX, por exemplo.

Há dois principais factores a que os investidores estarão atentos na sessão desta sexta-feira: aos desenvolvimentos na guerra na Ucrânia e também à evolução da pandemia na China, onde a Covid-19 continua a não dar tréguas e a motivar confinamentos.

Com o tema da energia a ser um dos principais focos de atenção nesta guerra da Ucrânia, a União Europeia anunciou ainda esta quinta-feira que vai impor um embargo ao carvão russo e o encerramento de portos europeus, como parte da quinta ronda de sanções contra Moscovo, de acordo com um anúncio da presidência francesa do Conselho da UE. Este pacote “muito substancial” prevê ainda a proibição de exportações para a Rússia, em particular de bens de alta tecnologia, até 10 mil milhões de euros, e novas sanções contra os bancos russos, de acordo com a mesma fonte.

Este embargo irá entrar em vigor no início de agosto, 120 dias após a publicação do novo pacote de sanções no diário oficial da UE prevista para sexta-feira.

Na Ásia, onde a sessão já encerrou esta sexta-feira, as tecnológicas chinesas estiveram novamente a pesar. O índice Hang Seng, em Hong Kong, onde são cotadas muitas destas empresas, derrapou 0,38%, mas a queda mais substancial foi visível no Hang Seng Tech Index, que tombou 2,07%. A Tencent esteve em destaque, ao anunciar que vai encerrar um serviço de streaming de jogos, desvalorizando 1,60%.