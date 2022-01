Futuros apontam para novos ganhos na Europa

Os futuros da Europa apontam para uma abertura em alta nas principais praças do Velho Continente. Na pré-abertura desta terça-feira, o índice europeu Stoxx 50 está a somar 0,495%, depois de ter sido fortemente penalizado na última sessão.

Segundo o jornal de Negócios, os investidores aguardam com expectativa os dados macroeconómicos que vão ser divulgados esta semana, sobretudo, os dados da inflação nos Estados Unidos. Isto depois de o banco central norte-americano ter sinalizado que poderá avançar com uma subida dos juros mais cedo do que o inicialmente avançado, para conter a subida de preços ao consumidor.

Esta terça-feira, o presidente da Fed, Jerome Powell, irá ser ouvido no Senado sobre a sua recondução à frente do banco central norte-americano e é esperado que seja abordado com várias questões sobre a retoma económica e a preocupante subida da inflação.

Também a presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, deverá falar esta terça-feira, na cerimónia de tomada de posse de Joachim Nagel como novo presidente do Bundesbank. O economista alemão sucede ao “falcão” Jens Weidmann, figura da ortodoxia monetária, numa altura em que a inflação na Alemanha ronda os 5%.

Na Ásia, onde os mercados já encerraram, a sessão foi de perdas. No Japão, o Topix caiu 0,44%, enquanto o Nikkei perdeu 0,90%. Também o Hang Seng de Hong Kong caiu 0,26% e, em Xangai, a bolsa fechou no vermelho, a ceder 0,73%.