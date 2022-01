Futuros apontam para Europa em correcção técnica.

A Europa deverá arrancar a sessão desta Terça-feira em correcção técnica depois de as principais bolsas do bloco terem caído para mínimos históricos face há um ano, diz o jornal de Negócios.

Os futuros do Stoxx 50, o índice de referência europeu, estão a subir 1,2%.

O dia será marcado pela reunião da Reserva Federal norte-americana (Fed), que inicia esta Terça-feira um encontro de dois dias para discutir política monetária, prevendo-se que abra caminho para um aumento dos juros directores já em Março.

A perspectiva de um endurecimento das políticas dos bancos centrais tem pressionado as bolsas europeias este ano, com a subida das "yields" das dívidas soberanas a alimentar o recuo de sectores mais efervescentes, como é o caso do tecnológico, cujas cotadas se endividaram fortemente nos últimos dois anos, devido às baixas taxas de juro, e que agora temem o efeito da subida das taxas por parte da Fed já dentro de dois meses.

Os investidores estarão ainda atentos a novos desenvolvimentos em relação à tensão geopolítica entre a Ucrânia e a Rússia. Os EUA já colocaram 8 500 soldados em alerta de forma a apoiar a NATO se necessário. Vladimir Putin sublinhou esta Segunda-feira que não quer invadir o território.

Segundo os analistas, os próximos tempos serão marcados pela volatilidade. "A volatilidade está de volta ao jogo. Os investidores esperam uma mudança de postura radical da Fed. Vamos ver o que acontece", comentou Lory Calvasina, responsável pelo departamento de estratégia da RBC Capital Markets, em entrevista à Bloomberg TV.

Na Ásia, a sessão também bateu no vermelho. No Japão, o Topix recuou 1,86%, enquanto o Nikkei deslizou 1,66%. Já na Coreia, o Kospi tombou 2,56%, enquanto em Hong Kong o Hang Seng derrapou 1,87%. Em Xangai, o índice de referência fechou a perder 2,54%.