Futuros apontam para abertura positiva na Europa após subida de juros da Fed

Os futuros antecipam uma abertura em terreno positivo na manhã desta quinta-feira, no dia a seguir à Reserva Federal dos EUA anunciar a primeira subida de juros em mais de três anos. Jerome Powell, o líder da Fed, anunciou uma subida dos juros de 25 pontos base.

Assim, os futuros do Stoxx 50 estão a avançar 0,642%, tendência que está a ser visível nos também nos futuros de outras bolsas europeias.

Além da Fed, os investidores estão à espera de uma decisão sobre política monetária vinda do Banco de Inglaterra. Na vertente de indicadores económicos, o Eurostat divulgará os números da inflação na Zona Euro em Fevereiro, depois de em janeiro esta taxa se ter fixado nos 5,1%.

Na Ásia, as bolsas reagiram em tons de verde ao anúncio da Fed e também devido à recuperação das tecnológicas chinesas. O índice MSCI avançou 3% esta manhã.

Na sessão desta quarta-feira as acções das tecnológicas chinesas já estavam a registar valorizações significativas, depois os esforços de Pequim para estabilizar os mercados, após um selloff no arranque da semana. Perante este cenário, o Hang Seng, em Hong Kong, onde são negociadas as acções das principais tecnológicas do país, avançou 6,96%, depois de na sessão anterior ter registado ganhos acima de 9%.